احصائية جديدة للوفيات والاصابات بكورونا في الولايات المتحدة

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ 3 ملايين و483 ألفا و832 حالة.
وأفادت بأن عدد الوفيات زاد 947 ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 136938 حالة وفاة.
وإحصائيات المراكز الأمريكية عن إجمالي الإصابات والوفيات بالمرض الأخيرة، تعد تلك التي تم توثيقها حتى الساعة الرابعة عصر يوم 15 يوليو بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك مقارنة بتقريرها السابق الذي صدر قبل ذلك بيوم واحد.
ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الإحصائيات التي تسجلها كل ولاية على حدة.
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