اعتقال ٤ عناصر من 'داعش' جنوبي الموصل



اعلنت قيادة شرطة نينوى، الخميس، عن اعتقال اربعة عناصر من تنظيم "داعش" في سيطرة امنية جنوبي الموصل.



وقال قائد شرطة المحافظة العميد ليث خليل الحمداني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعد التاكيد على اجراءات التفتيش والتدقيق للعجلات والاشخاص تتمكن من القاء القبض على ( اربعة) عناصر من عصابات داعش الارهابية".



واضاف، "احدهم كان يعمل فيما يسمى ( الحسبة ) والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند والمعسكرات العامة وفرقة نهاوند ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، وقد تم القبض عليهم في سيطرة ( النصر ) طريق موصل _ بغداد جنوبي مدينة الموصل".

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