اخماد حريق داخل مسجد شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، باخماد حريق في مسجد شمالي العاصمة بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني اخمدت حادث حريق اندلع داخل مسجد في منطقة الاعظمية راس الحواش بوقت قياسي". وأضاف المصدر أنه "لم تسجل اصابات بشرية مع تحجيم الخسائر المادية داخل الجامع".

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