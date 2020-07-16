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تشكيلتا ريال مدريد وبرشلونة لمواجهتي فياريال واوساسونا

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2020-07-16 | 19:59

تشكيلتا ريال مدريد وبرشلونة لمواجهتي فياريال واوساسونا

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اعلن زين الدين زيدان مدرب ، عن تشكيلة فريقه لمواجهة فياريال، فيما اعلن كيكي سيتين تشكيلة فريقه لمواجهة اوساسونا.
وستقام المباراتين ضمن منافسات الأسبوع الـ37 من الليغا، حيث ستنطلق المواجهتين في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت بغداد.

وفي حال حقق ريل مدريد الفوز في المواجهة سيتوج رسمياً باللقب الـ34 دون النظر لنتيجة مباراة .


وفيما يلي التشكيلتين الرسميتين لريال مدريد وبرشلونة:

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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