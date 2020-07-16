تشكيلتا ريال مدريد وبرشلونة لمواجهتي فياريال واوساسونا

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2020-07-16 | 19:59
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اعلن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عن تشكيلة فريقه لمواجهة فياريال، فيما اعلن كيكي سيتين تشكيلة فريقه لمواجهة اوساسونا.
وستقام المباراتين ضمن منافسات الأسبوع الـ37 من الليغا، حيث ستنطلق المواجهتين في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت بغداد.
وفي حال حقق ريل مدريد الفوز في المواجهة سيتوج رسمياً باللقب الـ34 دون النظر لنتيجة مباراة برشلونة.
وفيما يلي التشكيلتين الرسميتين لريال مدريد وبرشلونة:
وفي حال حقق ريل مدريد الفوز في المواجهة سيتوج رسمياً باللقب الـ34 دون النظر لنتيجة مباراة برشلونة.
وفيما يلي التشكيلتين الرسميتين لريال مدريد وبرشلونة:
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