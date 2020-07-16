وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "إطلاق سراح عضو مجلس الأنبار السابق مزهر الملا خضر بكفالة". وكان مصدر امني أفاد، أمس الأربعاء، بأن قوة أمنية اعتقلت خضر بسبب منشوات على فيسبوك.

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