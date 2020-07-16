مقتل ثلاثة أشخاص احدهم صاحب مشتل بهجوم مسلح شمال كركوك

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، "قتل كل من المدعو نوزاد صابر احمد صاحب مشتل جراخان مع عمال عدد اثنان وهم مكبلي الأيادي للخلف".

واوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "عملية القتل تمت من خلال اطلاق نار في منطقة الرأس من قبل مجهولين داخل مشتله في قرية ساقزلي قرب شركة كات بكركوك".