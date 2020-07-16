الكاظمي يوجه دعوة للرئيس الفرنسي لزيارة العراق

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، دعوة الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى زيارة العراق، فيما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن بلاده متفائلة بخطوات الحكومة الحالية برئاسة الكاظمي.
وقال مكتب الكاظمي في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الخميس، وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين".
من جانبه أكد الوزير الفرنسي أن "فرنسا، كجزء من التحالف الدولي للقضاء على داعش، مستعدة لدعم العراق ليأخذ دوره الاقليمي المستحق وأنها متفائلة بخطوات الحكومة الحالية برئاسة السيد الكاظمي"، مشيراً الى مضي بلاده بـ"دعم الجهود العراقية في إعادة إعمار المناطق المحررة، وبالأخص الموصل، وتقديم يد العون فيما يخص الجهود التي تصب نحو تقوية المصالحة المجتمعية".
ولفت البيان الى أنه "جرى خلال اللقاء بحث ملف مواجهة جائحة كورونا، والاستفادة من التجربة الفرنسية والخبرات التي تكونت في مواجهة هذا التحدي العالمي".
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