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الكاظمي يوجه دعوة للرئيس الفرنسي لزيارة العراق

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وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، دعوة الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى زيارة العراق، فيما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن بلاده متفائلة بخطوات الحكومة الحالية برئاسة الكاظمي.

وقال مكتب الكاظمي في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الخميس، وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين".

 

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ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن "للدور الفرنسي أهمية عالية في دعم العراق من خلال التحالف الدولي في مواجهة الإرهاب، وبقايا تنظيم داعش، وإن العراق مستعد اليوم للتعاون الدولي مع كل دول العالم الداعمة للسلام والاستقرار، ومنها فرنسا"، موجهاً دعوة الى "الرئيس الفرنسي لزيارة العراق".

من جانبه أكد الوزير الفرنسي أن "فرنسا، كجزء من التحالف الدولي للقضاء على داعش، مستعدة لدعم العراق ليأخذ دوره الاقليمي المستحق وأنها متفائلة بخطوات الحكومة الحالية برئاسة السيد الكاظمي"، مشيراً الى مضي بلاده بـ"دعم الجهود العراقية في إعادة إعمار المناطق المحررة، وبالأخص الموصل، وتقديم يد العون فيما يخص الجهود التي تصب نحو تقوية المصالحة المجتمعية".

 

ولفت البيان الى أنه "جرى خلال اللقاء بحث ملف مواجهة جائحة ، والاستفادة من التجربة الفرنسية والخبرات التي تكونت في مواجهة هذا التحدي العالمي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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