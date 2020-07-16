شكري وممثل الشؤون الخارجية الأوروبي يبحثان تطورات الملف الليبي

بحث سامح شكري وزير الخارجية المصري، وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، تطورات الملف الليبي، بجانب القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك.



وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن اتصالا هاتفيا جرى بين شكري وبوريل للتباحث حول تطورات الأوضاع بالمنطقة، خاصة آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأعرب وزير الخارجية المصري عن التطلع لأن يتم التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية، تضمن استقلال البلاد وحفظ سلامة أراضيها.

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وشدد على ضرورة التصدي بحزم لنقل المسلحين الأجانب إلى ليبيا، كما حرص أيضاً على إطلاع المسؤول الأوروبي على تفاصيل اللقاء الذي تم اليوم بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومشايخ وأاعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد تحت شعار "مصر وليبيا شعب واحد.. مصير واحد".

وشهد المباحثات أيضاً التطرق إلى التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية، لا سيما مع ما يتردد عن خطط مرتقبة لضم إسرائيل أجزاء من الأراضي المحتلة.

وأكد شكري في هذا الصدد الموقف المصري إزاء الحقوق الفلسطينية المشروعة، وأهمية الالتزام بمقررات الشرعية الدولية وعدم إجراء أي تحرك أحادي، بما يحفظ فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل للقضية يصون الاستقرار والسلام بالمنطقة.