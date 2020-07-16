حمدوك يرد على أكاذيب إخوان السودان حول الشريعة الإسلامية

رد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، الخميس، على حملة أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، بالمحافظة على إرث وقيم الإسلام، مؤكدا احترام المبادئ والشعائر الإسلامية "دون المساس بأيٍ من حدود وكليات وأهداف الدين".



وهذا أول رد سوداني رسمي على الحملة التي يقودها فلول النظام البائد على تعديلات قانونية أجرتها الحكومة الانتقالية، وطهرت بموجبها التشريعات من أفكار تنظيم الإخوان الإرهابي.

وأطلق حمدوك تعهداته خلال استقباله وفدا من جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان، بحضور وزير الإرشاد والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح.

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وأكد رئيس الوزراء السوداني خلال اللقاء، وفق تعميم صحفي، حرص حكومته على معالجة قضايا السلام والاهتمام بقضايا السودانيي، مشيدا بمساهمة جماعة أنصار السنة ورؤيتها في الإصلاح الوطني الشامل.

من جانبه أكد وفد جماعة أنصار السنة المحمدية، وقوفه مع الحكومة الانتقالية، واتباع منهج "المناصحة للإصلاح متى ما لزم الأمر"، فضلاً عن العمل على رتق النسيج الاجتماعي وإحلال السلام وتعظيم حرمة الدماء.

وكان السودان أدخل تعديلات على القانون الجنائي، وسع بموجبها حرية المرأة ومنع ختان الاناث، وأسقط عقوبة حد الردة وكافة أفكار التكفيريين.