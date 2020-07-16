12 قتيلا وسط مالي مع وصول وسطاء أفارقة للتهدئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل مسلحون 12 قرويا على الأقل في وسط مالي، بينما يعقد وسطاء من غرب أفريقيا محادثات في العاصمة باماكو بخصوص كيفية إنهاء موجة احتجاجات ضد الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا.



وطالبت احتجاجات حاشدة منذ مطلع يونيو/حزيران باستقالة كيتا متهمة إياه، بين أمور أخرى، بالإخفاق في التصدي لعنف الجماعات المتشددة والمليشيات العرقية التي قتلت مئات المدنيين هذا العام.

وفي أحدث الهجمات استهدف مسلحون يقودون دراجات نارية 7 قرى يسكنها مزارعون من قبائل الدوجون في إقليم موبتي، بحسب علي دولو رئيس بلدية بلدة قريبة.

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دولو أضاف "من بين القتلى 10 كانوا يزرعون حقولهم. هذا يعني أن الهجمات تهدف إلى منع الناس من الزراعة".

وفي ذات الوقت وصل إلى العاصمة باماكو أمس الأربعاء الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان لرئاسة وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

ومن المقرر أن يلتقي الوفد مع كيتا وقادة المعارضة ومفوضية الانتخابات، في إطار جهد لإنهاء الاشتباكات العنيفة بين المحتجين وقوات الأمن، والتي قتل فيها 11 شخصا على الأقل منذ يوم الجمعة الماضي.