شيوخ قبائل ليبيا تطالب مصر بالتدخل في حال هجوم تركيا على سرت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

طالب شيوخ وأعيان القبائل الليبية، الخميس، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتدخل حال شنت تركيا هجوما على مدينة سرت.



ووصف رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، الشيخ صالح الفاندي، اللقاء مع الرئيس المصري بأنه "كان يوما تاريخيا".

واستقبلت القاهرة 3 وفود ليبية رفيعة المستوى تضم شيوخ قبائل ومكونات وزعامات الشعب الليبي غربا وشرقا وجنوبا.

وتمثل الوفود الثلاثة أكبر حشد قبلي ليبي تشهده العاصمة المصرية؛ إذ يضم عددا من قادة وعمد وشيوخ القبائل من بينهم الشيوخ بلعيد الشيخي والباشا صالح الأطيوش، وصالح الفاندي، ووليد اللواطي، وسليمان بوالخنة الدرسي.

Advertisements

كما تضم الوفود الليبية كلا من الشيوخ الطيب الشريف، وعلي التب القطراني، وعبدالسلام بوحراقة، وعلي بونجيم المقرحي، وعبدالكريم العرفي، ومفتاح المحمودي، وإبراهيم التارقي وعلي بركة التباوي.

وتأتي زيارة ممثلي الشعب الليبي بعد يومين من مطالبة مجلس النواب القيادة السياسية المصرية دعم بلاده في مواجهة أي عدوان يهدد أمن البلدين.

ووفق بيان للرئاسة المصرية، الخميس، فإن اللقاء عقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد".

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إن هدف بلاده تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي.

وأضاف السيسي، خلال لقائه مشايخ وأعيان القبائل الليبية، أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده والأجيال القادمة من أبنائه