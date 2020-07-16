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روسيا تنفي مشاركة جيشها بأي عمليات في ليبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

روسيا تنفي مشاركة جيشها بأي عمليات في ليبيا

متابعات_ الخليج 365

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، الخميس، أن الجيش الروسي لا يشارك بأي عمليات عسكرية في ليبيا.

 

وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية، إنه "لا يعرف عن وجود أنشطة لمجموعات منظمة من المواطنين الروس في ليبيا".

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وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أنه "لا توجد لدى الكرملين أي معلومات حول هذا الأمر".

 

وتابع بيسكوف: "لا يشارك العسكريون الروس، بأي شكل من الأشكال في أي عمليات جارية في ليبيا. لسنا على علم بأي وجود لمواطنين روس منظمين يمكن أن يشاركوا في العمليات هناك".

 

وكانت البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن نفت صحة ما تردد، عن سعي موسكو لإنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا

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