شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر تسجل رقماً قياسياً يومياً جديداً في عدد إصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت اليوم الخميس وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 21355 حالة موزعة عبر جميع ولايات البلاد.

Advertisements وتعتبر هذه الحصيلة اليومية، أعلى رقم تسجله البلاد منذ بداية الأزمة. من جهته، كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، جمال فورار، اليوم الخميس ، تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1052 وفاة.

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