شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإعلام صرف ثلاثة أشهر من علاوة 2017 مع مرتب يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، عن تدبير المبالغ اللازمة لصرف العلاوات المتجمدة فقد تم توفير تلك المبالغ وتعلن عن صرف ثلاثة أشهر من علاوة 2017 لجميع العاملين بها .

وأضافت الهيئة أن الصرف يتم مع مرتب يوليو الجاري، حيث أن تكلفة صرف هذه العلاوات يزيد على تسعة ملايين جنيه تم توفيرها من خلال التمويل الذاتي للهيئة .