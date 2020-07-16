شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإعلام صرف ثلاثة أشهر من علاوة 2017 مع مرتب يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، عن تدبير المبالغ اللازمة لصرف العلاوات المتجمدة فقد تم توفير تلك المبالغ وتعلن عن صرف ثلاثة أشهر من علاوة 2017 لجميع العاملين بها .
وأضافت الهيئة أن الصرف يتم مع مرتب يوليو الجاري، حيث أن تكلفة صرف هذه العلاوات يزيد على تسعة ملايين جنيه تم توفيرها من خلال التمويل الذاتي للهيئة .
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