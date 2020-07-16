شكرا لقرائتكم خبر عن "اسلمي يا مصر" النشيد الشعبي.. في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم جانباً من نضال الحركة الوطنية المصرية خلال ثورة 1919.

Advertisements

ويقول شريف عارف: أنه من مظاهر الثورة هو ذلك التحول الكبير نحو كل ما هو مصري خالص لتحقيق مبدأ الاستقلال الوطني ، ومنه النشيد الوطني حيث كان النشيد حينما انطلقت شرارة الثورة هو سلام " الحضرة الخديوية " الذي ألفه الموسيقار العالمي فيردي.

ويضيف شريف عارف: إن الجماهير أصرت على تنبي نشيد "اسلمي يا مصر" للشاعر مصطفى صادق الرافعي ، رغم عدم فوزه في المسابقة التي أعلنتها لجنة ترقية الاغاني والاناشيد ، إلا أنه أصبح النشيد الوطني "شبه الرسمي " منذ عام 1923 وحتى عام 1936.

يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي بصحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و"26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .