5 أرقام مرعبة عن انتهاكات أردوغان لحقوق الإنسان بعد الانقلاب المزعوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تصريحات سليمان صويلوا وزير الداخلية التركى عن حجم هائل من التعنت والقمع الذى مارسته الحكومة التركية عقب محاولة الانقلاب المزعومة التي جرت قبل 4 سنوات. وفيما يلى أهم الأرقام التى كشف عنها وزير الداخلية التركى فى تصريحاته: - وزارة الداخلية شنت 99 ألف و66 حملة أمنية منذ المحاولة الانقلابية. Advertisements - الحملات أسفرت عن احتجاز وتوقيف 282 ألف و790 شخصًا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخر. - عدد سجناء المحاولة الانقلابية يبلغ حاليا 25 ألف و912 شخصًا. - إجمالى الأشخاص الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم 597 ألف و783 شخصًا. - أوقف عن العمل حوالى 150 ألف من موظفى الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم. فى وقت سابق الشهر الماضى، قالت وزارة الدفاع التركية، إنه تم فصل 15 ألف و583 جنديا من الجيش فى إطار تحقيقات حركة الخدمة، بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.

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