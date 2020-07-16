شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رضوان الزياتى يطالب بتطوير قطار شبين القناطر: نعانى من الميكروباص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضوان الزياتى ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، بشأن توقف أعمال تطوير خط قطار شبين القناطر 23 يوليو، والذى يخدم نحو 2 مليون مواطن فى مركزى الخانكة وشبين القناطر، ما يعنى استمرار استغلال أصحاب المواصلات الخاصة للمواطنين والتحكم فى التعريفة وعدم انتظام الحركة، ما يشكل عبء حقيقى على المواطنين بالمناطق سالفة الذكر، فى الوقت الذى تشهد هيئة السكة الحديد اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة.

وطالب عضو مجلس النواب، الوزارة بوضع هذا الخط ضمن خطة التطوير الحالية لهيئة السكك الحديدية أسوة بما يتم فى خط أبو قير بالإسكندرية، مؤكدا أن التطوير يساهم بشكل كبير فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوفير وسيلة نقل آمنة ويتصدى لمافيا أصحاب المواصلات الخاصة.

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وأشار عضو البرلمان إلى أنه سبق وأن تقدم بطلب بشأن مد خط المترو لهذه المناطق ولكن لم يتم البت فى الأمر، وبناء عليه المنطقة محرومة من مد خدمة المترو الخط الأول وايقافها في المرج الجديدة برغم انه كان مخططا مد الخدمة حتي أبي زعبل، فضلا عن حرمان المنطقة المكتظة بالسكان من كل وسائل النقل والمواصلات العامة الأمر الذي ترك المواطنين ضحايا لمافيا الميكروباص.

ويذكر أن خطة العام الثالث (2020/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة (2018/2019 – 2021/2022)، تضمنت تفاصيل ومُستهدفات تطوير مرفق السكة الحدید، وذلك ضمن مُستهدفات قطاع النقل فى خطة عام 2020/2021، والتى تتضمن تورید 1300 عربة ركاب، 220 جرارا، (6) قطارات شاملة الصيانة وقطع الغيار، 140 عربة بضائع، وإعادة تأهيل 181 جرارا.