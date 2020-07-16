صور.. محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال مشروع الحرير الطبيعي في الداخلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد اليوم الخميس، مشروع إنتاج الحرير الطبيعي وتربية دودة القز في قريتي المعصرة وأسمنت بمركز الداخلة المقام على مساحة ٥٠ فدانًا.

ووجه بالتوسع في المشروع بإضافة ٥٠ فدانًا مؤكدًا في بيان صحفي، حرص المحافظة على دعم مشروعات الشباب المبتكرة والمتميزة والتي تتيح فتح المجال للعديد من فرص العمل.

وفي سياق متصل أجرى محافظ الوادي الجديد اليوم الخميس، جولة تفقدية لعدد من المواقع والمشروعات بمركز بلاط وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية.

كما تفقد ميدان ٣٠ يونيو الجاري تطويره بمدينة بلاط، ووجه بتوسعة وازدواج الطريق المجاور واختيار وتصميم مجسم لأحد معالم المدينة بوسط الميدان، كما تفقد الممشى الجاري إنشاءه، لتوفير متنفس حضاري لأهالي المدينة وتوفير فرص عمل للشباب.