محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم :
أكد محافظ شمال سيناء، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، أن المحافظة تستعد خلال الفترة المقبلة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ التي تأتي بالتزامن مع امتحانات الدبلومات الفنية.
وأوضح المحافظ، في تصريحات رسمية، أن المحافظة أعدت خطة للاستعداد للانتخابات وامتحانات الدبلومات الفنية، بدأت بتحديد المدارس التي يجري فيها انتخابات الشيوخ والمدارس التي تجري فيها امتحانات الدبلومات الفنية
وقال المحافظ: "عقدنا اجتماعًا مع مديرية الأمن ومديرية التربية والتعليم والمختصين لكي تستعد المحافظة لإجراء الحدثين في توقيت واحد دون إعاقات، واخترنا المدارس التي تضم لجانًا انتخابية والمدارس التي تشهد الامتحانات أو الاستراحات الخاصة بالمراقبين، على أن نبدأ العمل في تنفيذ تلك الاستعدادات عقب الانتهاء مباشرة من امتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الشيوخ 2020.. محافظ شمال سيناء: نستعد للانتخابات بعد "الثانوية العامة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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