ميناء دمياط يستقبل 8 سفن ويصدر 17 ألف طن يوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط سفينتي حاويات، و٦ للبضائع العامة، ووصل إجمالي عدد الموجودة في الميناء إلى ١٥ سفينة، اليوم الخميس.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع شملت 17549 طن يوريا و1200 طن علف بنجر و2920 طن أسمنت و4600 طن فوسفات.

أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد من البضائع تضمنت7091 طن حديد و7091 طن خردة و2517 طن سكر، و1073 طن خشب زان و11000 طن ذرة و18000 طن فول صويا.

ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 38090 طنا، كما غادرت 2081 شاحنة منها 510 شاحنات بحمولة إجمالية قدرها 28058 طنا من البضائع.