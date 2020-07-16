فلوريدا الأمريكية: ارتفاع إصابات كورونا إلى 315 ألفًا و775 حالة

أعلنت وزارة الصحة في ولاية فلوريدا الأمريكية ارتفاع عدد الحالات المصابة بكورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 315 ألفًا و775 شخصًا.
13 ألفًا و965 حالة إصابة جديدة أخيرًا.
وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن الولاية الأمريكية سجّلت هذا العدد بعد ظهور
وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس داخل فلوريدا 4677 حالة حتى الآن.
يُشار إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروسكورونا داخل الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ أكثر من 3.4 مليون شخص.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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