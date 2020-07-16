تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين لـ40 شخصًا

أعلنت تركيا، اليوم الخميس، أن حصيلة قتلى غرق قارب مهاجرين في بحيرة "فان" في شرق تركيا، ارتفعت إلى 40 وذلك بعد عمليات بحث استغرقت نحو ثلاثة أسابيع.
ما بين 55 و60 مهاجرا. وتم القبض على خمسة أشخاص فيما يتعلق بالحادث.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إنه من المعتقد أن القارب الذي غرق في 27 يونيو، كان يحمل
وتقع بحيرة "فان" قرب الحدود مع إيران، حيث يعبر المهاجرون عادة الحدود إلى تركيا قادمين من إيران وأفغانستان ودول أخرى، في طريقهمنحو الغرب إلى أوروبا.
وأدى غرق قارب يحمل مهاجرين من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان، في البحيرة في ديسمبر إلى وفاة سبعة أشخاص بينما تم إنقاذ 64.
ووصل أكثر من مليون شخص، إلى اليونان قادمين من تركيا في 2015-2016، إلا أن الأعداد تراجعت بشكل كبير لاحقا بعد اتفاق في 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يقضي بأن تمنع أنقرة المهاجرين مقابل تمويل.
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