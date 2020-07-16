الجزائر تُسجل 585 إصابة جديدة بكورونا

أعلن جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة كورونا بالجزائر، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 21 ألفًا و355 مصابًا، و1052 حالة وفاة.
وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 585 حالة إصابة جديدة، و12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 15 ألفًا و107 حالات.
وتعد هذه هي أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء ظهور الوباء بالجزائر في 25 فبراير الماضي.
وأضاف فورار، أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 65 مريضا بالعناية المركزة.
يُذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليهامنذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال من 8 مساًء إلى 5 صباحًا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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