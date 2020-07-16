سوريا تُسجل 19 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية في بيان لها، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 477، شفيت منها 140 إصابة وتوفيت 22 حالة.

وفي شمال سوريا، أعلن مخبر الترصد الوبائي التابع لوزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف حلب الشمالي ومحافظة

إدلب، ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 11 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.