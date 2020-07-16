وزيرا خارجية روسيا والجزائر يُجريان محادثات الأسبوع المقبل

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيجري محادثات مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، يوم 22 يوليو الجاري، من أجل الحفاظ على الحوار بين البلدين بشأن القضايا الراهنة للعلاقات الثنائية والقضايا المدرجة على جدول الأعمال الإقليمي.
وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء تاس الروسية: "إن روسيا والجزائر وقعتا على إعلان الشراكة الاستراتيجية في عام 2001، والذي حدد الأهداف طويلة الأمد للعمل المشترك بين البلدين".
وقالت زاخاروفا: "خلال عقدين تقريبا تمكنا من توسيع أساس تعاوننا بشكل كبير، نحن ننجحفي تطوير علاقات متبادلة المنفعة للطرفين في المجالات الاقتصادية والعسكرية التقنية والبحثية والإنسانية، وفي عام 2019 وصل حجم المبيعات بين دولتينا إلى 4ر3 مليار دولار وهذا رقم مهم".
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن الجزائر تلعب دورا مهما في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي في شمال إفريقيا، وقالت: "نعتقد أن المحادثات المقبلة ستعزز التعاون الثنائي متعدد الجوانب".
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