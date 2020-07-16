قيرغيزستان تُسجل 521 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية قيرغيزستان، اليوم الخميس، تسجيل 521 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 12 ألفًا و498 حالة.



وذكرت وزارة الصحة- في بيان نقلته وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية- أن من بين الحالات الجديدة يوجد 273 حالة في العاصمة

(بيشكيك)، و74 في منطقة (تشوي)، و43 حالة في منطقة (جلال آباد).

وأوضحت الوزارة أن 75 مريضًا بالفيروس التاجي قد تماثلوا للشفاء التام وخرجوا من المستشفيات في آخر 24 ساعة، مما رفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد حتى الآن إلى 5.632 حالة.

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أما عن المصابين في الأطقم الطبية، فقد تم تسجيل 96 مصابا جديدا خلال يوم أمس، ما رفع الإجمالي منذ بدء تفشي الوباء في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا إلى 2.076 حالة، تعافى منهم 583 مريضًا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.