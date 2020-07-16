الأردن: ارتفاع إصابات كورونا إلى 1206 حالات

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا المستجد، جميعها غير محلية إلا واحدة.
وأفاد بيان الوزارة بأن "الحالة المحلية سجلت في محافظة العاصمة، ويتم الاستقصاء حاليًا عن سببها، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد المخالطين وفحصهم".
أما الحالات الـ4 المتبقية فهي "لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر، (2 من الكويت، و1 من اليمن، و1 من السعودية)".
ويرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1206، فيما سجلت 3 حالات شفاء اليوم، جميعهافي مستشفى الأمير حمزة.
وتم إجراء 9050 فحصًا مخبريًا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 492161.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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