ليبيا تُسجل 73 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل 73 إصابة جديدة بكورونا المستجد، إضافة إلى ثلاث حالات وفاة.
المركز مصراتة، و187 عينة في مختبر المركز المرجعي زليتن، و147 عينة من مختبر فرع المركز سبها.
وذكر المركز - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم الخميس - أنه تسلم 952 عينة موزعة بواقع 541 عينة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و77 عينة بمختبر فرع
وأضاف أن نتائج 879 عينة جاءت سلبية، بينما العينات 73 الموجبة منها 36 حالة جديدة، و37 حالة لمخالطين، كما أشار المركز إلى
وبهذه الإحصائية يصبح إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا 1636 حالة، من بينها 1215 حالة نشطة، و45 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين نحو 376 شخصا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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