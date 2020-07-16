السودان: الخارجية الإثيوبية أبلغتنا رسميا عدم صحة خبر الشروع في ملء سد النهضة



قالت الحكومة السودانية إن الخارجية الإثيوبية أبلغتها رسميا عدم صحة خبر الشروع في ملء سد النهضة.

وقالت الخرطوم إن منسوب المياه في نهر النيل آخذ في الانخفاض بسبب السد، وحذرت من أي إجراءات أحادية الجانب تتعلق بمياه النيل.

وتقول الحكومة السودانية إن مستويات المياه تنخفض بمقدار 90 مليون متر مكعب في اليوم -- أي ما يعادل حوالي 36 ألف حمام سباحة بحجم أولمبي -- في محطة مياه الديم التي تقع على الحدود مع إثيوبيا.

ونفت أديس ابابا التقارير التي تحدثت عن ملء سد النهضة فيما أوضح وزير الري الأثيوبي سيليشي بيكيلي أن المفاوضات ستستمر بطريقة تضمن مصالح بلاده.

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وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطت بين 27 يونيو/ حزيران و 12 يوليو /تموز زيادة مطردة في كمية المياه التي يحتجزها السد.

من جانبه، حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من أن السد وتشغيله دون اتفاق يمكن أن يثير أزمات وصراعات تزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة "مضطربة بالفعل".

المصدر: وكالات