بالفيديو..أمريكي يحرق سيارة شرطة أمام المحكمة العليا بواشنطن

أعلنت السلطات الأمريكية احتجاز رجل مشتبه به مجهول، أضرم النيران في سيارة شرطة أمام المحكمة العليا، ما أدى إلى انفجارها.

وقالت مسؤولة الإعلام العام في المحكمة العليا، كاثي أربيرج، إن الرجل رهن الاحتجاز سكب سائلا قابل للاشتعال على مركبة شرطة متوقفة خارج المحكمة العليا في شارع ماريلاند في واشنطن العاصمة، الأربعاء، فاحترقت السيارة بالكامل وألحقت أضرار بسيارة مجاورة، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وأضافت أربيرج، أن المشتبه به أصيب ببعض الإصابات من جراء الحريق، فنقل بسيارة إسعاف لعلاج إصاباته، لكن لم يصب أي شخص آخر خلال الحادث.

وأشارت “سي إن إن” إلى أن المحكمة لا تنظر جلسات هذا الأسبوع، بعد نهاية فترة عملها الخميس الماضي.

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لكن في الأيام الأخيرة، نظر القضاة في العديد من قضايا الإعدام، وأصدروا حكمًا في وقت سابق من هذا الأسبوع مفاده أن الإعدام الفيدرالي -وهو الأول منذ 17 عامًا- يمكن أن يستمر.

وليس من الواضح ما إذا كان القضاة يعملون داخل المبنى في الأشهر الأخيرة، في ظل مواجهة البلاد الأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وسجلت الولايات المتحدة نحو 3.6 مليون إصابة، وأكثر من 139 ألفا و174 وفاة بالفيروس، بينما تعافى 1.6 مليون شخص حتى يوم الأربعاء.

ويكافح العالم الوقت الراهن من أجل السيطرة على تفشي المرض، بعد ارتفاع عدد الوفيات حول العالم، الأربعا إلى 582 ألفا و125، وبلوغ عدد المصابين نحو 13.5 مليون شخص، بينما تعافى نحو 7.9 مليون شخص..