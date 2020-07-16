الحكومة البريطانية تتهم جهات روسية بمحاولة بلبلة الانتخابات عام 2019

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اتهمت الحكومة البريطانية اليوم “جهات روسية” بمحاولة بلبلة انتخابات كانون الأول 2019 بتسريب وثائق حول المفاوضات التجارية بين لندن وواشنطن. وأكد وزير الخارجية دومينيك راب في تصريح خطي في البرلمان: “استخلصت الحكومة استنادا إلى تحليل شامل، أنه من شبه المؤكد أن أطرافا روسية حاولت التدخل في الانتخابات التشريعية عام 2019 من خلال نشر وثائق حكومية مسربة حصلت عليها بشكل غير مشروع، عبر الإنترنت”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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