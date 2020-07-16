العثماني يلزم وزراءه ومسؤولي المؤسسات العمومية والجماعات بقضاء إجازة الصيف داخل الوطن

أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، منشورا، يلزم أعضاء حكومته، ومسؤولي المصالح المركزية، أو الخارجية، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية بقضاء الإجازات، خلال عام 2020 داخل أرض الوطن.

ونص منشور العثماني على تفضيل السياحة الوطنية في إطار الخدمات، والامتيازات المقدمة لأعضاء مؤسسات، وجمعيات الأعمال الاجتماعية، من خلال تعبئة الدعم للعرض السياحي الوطني.

كما طالب العثماني بتشجيع برمجة، وتنظيم المجالس الإدارية، والدورات التكوينية، والندوات، والتظاهرات في المؤسسات السياحية، مع اللجوء إلى خدمات مهنيي القطاع السياحي، والعمل على توزيع تلك الأنشطة على مختلف جهات المملكة.

وقال رئيس الحكومة إن القطاع السياحي يشهد، حاليا، توقفا شبه كامل، ما أثر سلبا في المقاولات في مجال الأنشطة المرتبطة بالسياحة، واستدامة مناصب الشغل فيها.

وعلى غرار باقي الوجهات العالمية، قال العثماني إن استئناف النشاط السياحي في البلاد سيكون بالتدرج، ما يقتضي توفير الظروف الملائمة لإعادة إطلاق النشاط السياحي، وتوجيهه بشكل أساسي نحو السياحة الداخلية.