رئيس الحكومة يدخل عالم “أنستغرام”

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دخل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عالم موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، وشرع، قبل أيام قليلة، في التفاعل من خلاله، بنشر صور من أنشطته.
وتمكن سعد الدين العثماني من الحصول على العلامة الزرقاء لحسابه، الذي يتابعه، إلى حدود الساعة 13.4 ألف متابع تقريبا.
ويبدو أن العثماني أدرك الدور المهم، الذي أضحى يؤديه أنستغرام في التواصل شأنه شأن فايسبوك، وتويتر، حيث ينشط منذ مدة.
وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي فضاء لتواصل السياسين مع المواطنين، والتعبير عن مواقفهم تجاه العديد من القضايا، والمواضيع.
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