لقي طفل مصرعه، ليلة أمس الأربعاء، متأثرا بتسمم غذائي، بعد تناوله، ووالده “كاسكروط” فاسدا من أحد بائعي المؤكولات في حي المسيرة 2 في بني ملال.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن “كاسكروط ” تسبب في مصرع الطفل، البالغ من العمر 11 سنة، وأدخل والده إلى قسم العناية المركزة في المستشفى الجهوي في بني ملال في حالة خطيرة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأب كان قد اقتنى له ولابنه وجبتين سريعتين من أحد بائعي “المؤكولات الخفيفة”، وبعد تناولهما إياها، أصيبا بتسمم غذائي، نقلا على إثره إلى المستعجلات، بعد أن تدهورت حالتهما الصحية، إلا أن المحاولات الطبية لإنقاذ الطفل لم تفلح، إذ لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأوقفت المصالح الأمنية بائع المؤكولات الخفيفة، صباح اليوم الخميس، بناء على تعليمات النيابة العامة، إذ تم إيداعه رهن تدابير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع جثة الهالك للتشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر بني ملال.. “كاسكروط” فاسد ينهي حياة طفل ويرسل والده إلى المستعجلات بين الحياة والموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.