فرق الـ"بونديسليغا" مُدانة وتبحث عن قروض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لجأ شتوتغارت، العائد الموسم المقبل الى دوري الدرجة الأولى الألماني، وأندية أخرى الى طلب المساعدة المالية من الحكومة من أجل تعويض الإيرادات الضائعة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويسعى بطل ألمانيا لعام 2007، الذي أنهى منافسات الدرجة الثانية في الوصافة ما سمح له بالعودة بين الكبار بعد عام على هبوطه، إلى نيل المساعدة الحكومية من أجل موازنة حساباته، بحسب ما أفاد مديره المالي، ستيفان هايم، لصحيفتي "شتوتغارتر ناخريختن" و"شتوتغارتر تسايتونغ".

وقال هايم "خلال فترة الحجر، بحثنا في جميع الاحتمالات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي و... طلبنا أموالا لضمان السيولة لدينا"، موضحا "هذا أحد الإجراءات التي اتخذناها لضمان البقاء الاقتصادي لنادي شتوتغارت في وقت لا يستطيع أحد أن يتوقع متى وكيف ستسير الأمور في كرة القدم".

وكشف هايم أن شتوتغارت طلب المساعدة من خلال البنك العام "كي أف دبليو"، ما سيؤمن له قرضا بحوالي 15 مليون يورو.

وتكبدت أندية الدرجتين الأولى والثانية ملايين اليورو من العائدات المفقودة، لاسيما نتيجة إكمال الموسم الذي توقف لأشهر، خلف أبواب موصدة بغياب الجمهور.

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وأكد فيردر بريمن، الذي ضمن بقاءه في دوري الأضواء بعد حسمه الملحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية، أنه يرغب في الحصول على قرض من "كي أف دبليو"، في حين تقدم شالكه الذي كان غارقا في ديون تصل الى 198 مليون يورو حتى قبل تفشي فيروس "كوفيد-19"، بطلب قرض من ولاية شمال الراين-ويستفاليا بقيمة حوالي 40 مليون يورو.

وخسر النادي الذي يتخذ من غيلسنكيرشن مقرا له، حوالي مليوني يورو من الإيرادات لكل من مبارياته البيتية الأربع، التي لعبت خلف أبواب موصدة بعد استئناف الموسم، الذي توج على إثره بايرن ميونيخ باللقب للمرة الثامنة تواليا.

وحتى أن بوروسيا دورتموند، الذي حل وصيفا لبايرن ميونيخ، يبحث عن طرق للحصول على مساعدة مالية من الدولة وفقا لمجلة "در شبيغل".

وأفاد مدير عام النادي، هانز يواكيم فاتسكه، أن الحكومة بحاجة إلى التحقق مما إذا كانت دورتموند يواجه صعوبات مالية بسبب فيروس كورونا أو نتيجة سوء الإدارة، موضحا "يجب على الدولة أن تتحقق مما إذا كانت هذه تأثيرات حقيقية لفيروس كورونا أم لا".

وشدد ينس آمان، من الاتحاد الألماني لدافعي الضرائب في حديث لموقع "بيزنس إنسايدر"، على ضرورة أن لا تذهب أموال دافعي الضرائب في البلاد من أجل تغذية نماذج الأعمال الفاشلة في كرة القدم، مضيفا "لا يجب على الإطلاق أن تُدفع الأجور التي يتقاضها المحترفون بالملايين، من أموال دافعي الضرائب".