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شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن مصرع وزير دفاع الحوثيين العاطفي مع عدد من الخبراء الإيرانيين والان مع التفاصيل
الخميس 16 يوليه 2020
تناقلت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر مطلعة، اليوم الخميس أن وزير الدفاع في حكومة ميليشيا الحوثي، اللواء محمد العاطفي لقي مصرعه، في غارة للتحالف العربي على إجتماع ضمه مع خبراء إيرانيين في محافظة الجوف .
وبحسب موقع الرأي برس، فقد أكد المصادر، أن المليشيا الحوثية تتكتم على خبر مصرع "العاطفي" وعدد من القيادات الحوثية لكونها ترتب لإعلان مغاير عن الحقيقية التي استهدفه طيران التحالف العربي، لكن الموقع أشار إلى أنه لم يستطع التأكد من الخبر من مصدر مستقل .
ويحل العاطفي في المرتبة السابعة على قائمة الـ40 إرهابياً حوثياً التي أعلنتها السعودية، ورصدت 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليه أو تحديد مكان تواجده
وتثير سيرة الرجل الذي يُطلق عليه كثيرون "الصاروخي" نظرًا لتخصصه وخبرته في مجال الصواريخ، كثيرًا من التساؤلات عن سر تحوله المفاجئ من قائد عسكري محترف، إلى عضو فعّال ضمن جماعة الحوثي الطائفية عقب اقتحامهم صنعاء، واختياره "وزيراً للدفاع"
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