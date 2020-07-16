آخر تسريبات “خيمة القذافي” .. الحمدين والقذافي يتآمرون على تقسيم المملكة‎‎

المناطق - الرياض

نشر المعارض القطري المقيم في لندن، خالد الهيل، مقطعا جديدا، من التسريبات المنسوبة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ضمن مابات يعرف باسم ”تسريبات خيمة القذافي“.

وبحسب المعارض القطري، فإن التسريب الجديد جمع هذه المرة القذافي مع حمد بن خليفة آل ثاني حاكم قطر السابق وحمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الأسبق.

ويسمع حمد بن جاسم يقول خلال التسريب: ”ما في حد من جيرانهم ما أخدوا من عنده قطعة أرض“، في اتهام موجه إلى المملكة العربية السعودية.

ليرد عليه القذافي: ”نعم قلتلك دولة كبيرة لازم تتمدد ولازم تفرض وجودها“، ليرد عليه حمد بن خليفة: ”والأمريكان والبريطان لعبوا كذلك دورا سيئا“.

وقال القذافي: ”المفروض الحجاز دولة، ونجد دولة، والإحساء دولة، والقصيم دولة، ممكن بعدها أن يحدث توازن“.

وقال حمد بن خليفة: ”الحوثيون يعتبرون الحجاز دولتهم“، ليعلق حمد بن جاسم: ”المشكلة في صاحبنا الأخ علي الله يسهل عليه ما هو راضي“، في إشارة إلى علي عبدالله صالح الرئيس اليمني الراحل.