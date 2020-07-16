



واضاف الحمداني، بحسب البيان، أن "أهالي محافظة البصرة بعد أنجاز مشروع تحويل القناة الى أنبوبية سينعمون بمياه ذات نوعية عالية وكميات تكفي لسد حاجتهم"، معتبرا القرار، "تأريخي وسيسهم بانهاء معاناة أهل البصرة من شحة المياه والتي أستمرت لسنوات عديدة". وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزيرها مهدي رشيد الحمداني استحصل موافقة مجلس الوزراء على قيام الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات لتحويل قناة البدعة والبالغ طولها ٢٣٨كم من قناة مفتوحة الى أنبوبية".واضاف الحمداني، بحسب البيان، أن "أهالي محافظة البصرة بعد أنجاز مشروع تحويل القناة الى أنبوبية سينعمون بمياه ذات نوعية عالية وكميات تكفي لسد حاجتهم"، معتبرا القرار، "تأريخي وسيسهم بانهاء معاناة أهل البصرة من شحة المياه والتي أستمرت لسنوات عديدة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الموارد المائية تعلن إستحصال موافقة مجلس الوزراء لتحويل قناة البدعة الى أنبوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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