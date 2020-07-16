الموارد المائية تعلن إستحصال موافقة مجلس الوزراء لتحويل قناة البدعة الى أنبوبية

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزيرها مهدي رشيد الحمداني استحصل موافقة مجلس الوزراء على قيام الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات لتحويل قناة البدعة والبالغ طولها ٢٣٨كم من قناة مفتوحة الى أنبوبية".
واضاف الحمداني، بحسب البيان، أن "أهالي محافظة البصرة بعد أنجاز مشروع تحويل القناة الى أنبوبية سينعمون بمياه ذات نوعية عالية وكميات تكفي لسد حاجتهم"، معتبرا القرار، "تأريخي وسيسهم بانهاء معاناة أهل البصرة من شحة المياه والتي أستمرت لسنوات عديدة".
واضاف الحمداني، بحسب البيان، أن "أهالي محافظة البصرة بعد أنجاز مشروع تحويل القناة الى أنبوبية سينعمون بمياه ذات نوعية عالية وكميات تكفي لسد حاجتهم"، معتبرا القرار، "تأريخي وسيسهم بانهاء معاناة أهل البصرة من شحة المياه والتي أستمرت لسنوات عديدة".
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