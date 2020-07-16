بالصور.. حملة كبرى للحد من ظاهرة التسول في بغداد

تنشر الخليج 365، صوراً لبدء حملة كبرى للحد من ظاهرة التسول في بغداد. وقالت نجدة بغداد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "حسب توجيهات اللواء عبد الكريم اسماعيل مدير نجدة بغداد تمت المباشرة بحملة كبرى للحد من ظاهرة التسول في جميع تقاطعات وساحات العاصمة بغداد".

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