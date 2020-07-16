توجيه حكومي بتوزيع رواتب الموظفين قبل عيد الاضحى

افاد مصدر مطلع، الخميس، بأن وزارة المالية وجهت بتوزيع رواتب الموظفين قبل عيد الاضحى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "وزارة المالية وجهت دائرة المحاسبة بتوزيع رواتب الموظفين قبل عيد الاضحى المبارك والصرف بدءاً من الاسبوع المقبل".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التوجيه جاء بعد ما تم تأمين الرواتب لشهر تموز حسب قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لعام ٢٠٢٠".
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