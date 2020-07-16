أمريكا تسجل زيادة في إصابات كورونا بنسبة 2%

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في الولايات المتحدة بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالوقت نفسه أمس الأربعاء، ما يرفع إجمالي الاصابات إلى 3.5 مليون حالة، وذلك حتى الساعة 04:52 صباح اليوم الخميس بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا للبيانات، فإن الزيادة في عدد الحالات على مستوى البلاد جاءت مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية خلال الأسبوع الماضي والبالغة نسبتها 2 بالمئة.

وسجلت نيويورك أكبر عدد من الحالات المؤكدة، والذي بلغ 404006 حالة، بزيادة 0.2 بالمئة عن أمس الأربعاء.

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و شهدت ولاية مونتانا زيادة بنسبة 7.4 بالمئة في عدد الحالات مقارنة بأمس، ليصل المجموع إلى 2096 حالة.

وشهدت ولاية تكساس أكبر عدد وفيات مرتبطة بكورونا خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، حيث أعلنت عن وفاة 148 شخصا.