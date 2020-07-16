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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإنتقالي يقرر تسليم حاويات النقود التي تم التحفظ عليها للبنك المركزي في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
قرر المجلس الإنتقالي الجنوبي، تسليم حاويات النقود التي تحفظ عليها، إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن .
وقال المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم في تصريح صحفي، أن رئيس المجلس، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، وجه بتسليم حاويات النقود التي تم التحفظ عليها ، إلى قوة الواجب 802 التابعة للتحالف العربي في العاصمة عدن .
وأضاف أن هذه التوجيهات جاءت تجاوباً مع طلب القيادة العليا للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتقديراً لجهودها، وتأكيدها والتزامها بدفع مرتبات القطاعات العسكرية والأمنية في الجنوب قبل عيد الأضحى المبارك
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