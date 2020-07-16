اخبار العالم

الإنتقالي يقرر تسليم حاويات النقود التي تم التحفظ عليها للبنك المركزي في عدن

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإنتقالي يقرر تسليم حاويات النقود التي تم التحفظ عليها للبنك المركزي في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

الإنتقالي يقرر تسليم حاويات النقود التي تم التحفظ عليها للبنك المركزي في عدن

متابعات_ الخليج 365

قرر المجلس الإنتقالي الجنوبي، تسليم حاويات النقود التي تحفظ عليها، إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن .

Advertisements

 

وقال المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم في تصريح صحفي، أن رئيس المجلس، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، وجه بتسليم حاويات النقود التي تم التحفظ عليها ، إلى قوة الواجب 802 التابعة للتحالف العربي في العاصمة عدن .

 

وأضاف أن هذه التوجيهات جاءت تجاوباً مع طلب القيادة العليا للمملكة العربية الشقيقة، وتقديراً لجهودها، وتأكيدها والتزامها بدفع مرتبات القطاعات العسكرية والأمنية في الجنوب قبل عيد الأضحى المبارك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإنتقالي يقرر تسليم حاويات النقود التي تم التحفظ عليها للبنك المركزي في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا