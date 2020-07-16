«كانت في مهمة للاستطلاع والمراقبة».. تفاصيل تحطم طائرة عسكرية تركية ومصرع جميع طاقمها

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن تحطم طائرة تابعة للشرطة بعد ارتطامها بجبل شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل 7 رجال شرطة كانوا على متنها.

وقال صويلو، للصحفيين، إن الطائرة كانت عائدة من مهمة مراقبة واستطلاع مساء أمس الأربعاء، عندما تحطمت في جبل أرتوس على ارتفاع 2200 مترا بمحافظة فان شرقي البلاد، بالقرب من الحدود مع إيران.

وأوضح صويلو، الذي سافر إلى المنطقة للإشراف على عمليات الانتشال، أن الطائرة اختفت من على شاشة الرادار في طريق عودتها إلى مطار بعد مهمة مراقبة بفان ومحافظة هكاري المجاورة، والتي تقع في أقصى الجنوب على الحدود مع إيران والعراق.

Advertisements

وأضاف الوزير التركي، أنه تم العثور على حطام الطائرة في حوالي الساعة 3 صباحا بالتوقيت المحلي، وجميع من كانوا على متن الطائرة، بمن فيهم طياران، أعضاء في الشرطة الوطنية، وقال صويلو إن سبب الحادث قيد التحقيق. حسبما نشر موقع "الوطن".

وكانت الطائرة في مهمة مراقبة فوق فان ومحافظة هكاري المجاورة ذات الأغلبية الكردية والتي تقع في أقصى الجنوب وتحدها كل من إيران والعراق.

وأوضح صويلو، في تصريحات تلفزيونية، أن الطائرة كانت في مهمة للاستطلاع والمراقبة شرقي البلاد منذ الإثنين الماضي، مشيرا إلى أنها من طراز عام 2015، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".