شخص يعتدي على طبيبة وممرضة في مستشفى مكناس.. المديرية تشجب والمعتدي في قبضة الأمن

تعرضت طبيبة، وممرضة، تعملان في مستشفى محمد الخامس في مدينة مكناس، أمس الأربعاء، إلى اعتداء من طرف أحد المرضى من داخل المستشفى للاعتداء، الذي شجبته المديرية الجهوية للصحة في جهة فاس- مكناس.

وفي تفاصيل الحادث، بحسب المديرية نفسها، فإن الممرضة “س. و” شرعت في العناية بحالة مستعجلة وفدت على المستشفى المذكور، استرعى انتباهها أن أحد المرضى يصورها بهاتفه المحمول، وهو يؤاخذها على تسبيق الحالة المستعجلة، وهو ما اعتبرته المديرية تدخلا في الأنظمة الخاصة بالعمل الطبي والتمريضي، كما اعتبرت تصوير موظف عمومي داخل مقر عمله، يخالف القانون.

وأشارت المديرية الجهوية للصحة في جهة فاس- مكناس، في بلاغ لها، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن الممرضة تعرضت للكم على وجهها، وإصابة أسنانها، وشمل الاعتداء، أيضا، الطبيبة “ع.س”، التي تدخلت لمحاولة استرداد السير الطبيعي للمرفق العمومي، إلا أنها نالت نصيبها من الضرر البدني، والعصبي.

إلى ذلك، أوضحت مصادر “اليوم24” أن الطبيبة، والممرضة، اللتين تعرضتا لاعتداء تتلقيان العلاج داخل مستشفى محمد الخامس في مكناس، كما تم إلقاء القبض على المعتدي من المصالح الأمنية.