ملحن وموزع أغنية مايسترو “هالالا” يتسبب في حجبها من يوتوب.. ويجر شركة اتصالات للقضاء

اختفت، صباح اليوم الخميس، من يوتوب، أشهر أغنى مغني الراب “مايسترو”، المعنونة بـ”هالالا”، بعدما حصدت ملايين المشاهدات في “يوتوب”.

وعلم “اليوم 24” من مصادره أن أغنية “هالالا” حجبت على “يوتوب”، بسبب التبليغ عنها من طرف ملحنها، وموزعها ابن مدينة طنجة البشير الزايري.

وفي التواصل مع الموسيقي، البشير الزايري، أكد فعلا أنه هو فعلا من بلغ عن “هالالا”، كونه صاحب حقوق الأغنية، وتم استخدامها في وصلة إشهارية لشركة اتصالات، دون علمه، ودون استفادته من حقوقه المادية.

وأضاف الزايري أن حقوق الأغنية محفوظة باسمه، بعدما سجلها في المكتب الوطني لحقوق المؤلف، لكنه فوجئ من استخدامها في وصلة شركة اتصالات مغربية من دون علمه.

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وقال الزايري إنه تواصل مع أحد المسؤولين في شركة الاتصالات، لكن التواصل انقطع بعدما شرح له الوضع، والمشاكل الحاصلة.

وأكد الزايري أنه تواصل مع “مايسترو”، الذي برر له أنه لم يتوصل بمستحقاته بعد من طرف شركة الاتصالات، مضيفا: “ثم انطلق مسلسل التهرب، وهو ما دفعني إلى اللجوء إلى القضاء ضد الشركة، في حين اتخذت قرار التبليغ عن أغنية “هالالا” في يوتوب كوني أملك حقوقها، وتعاملت فيها مع مايسترو بشكل مجاني.

يذكر أن البشير الزايري اسم معروف في عالم موسيقى الراب، وقد اشتغل مع فنانين كثر، منهم مسلم في أغنية “كابايرو”.