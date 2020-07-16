ابتداء من الأسبوع المقبل.. وضع الكمامات إجباري في الفضاءات العامة في فرنسا

أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، فرضها ارتداء الكمامات في الفضاءات العمومية، بسبب جائحة كورونا.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، في خطابه، اليوم، أمام مجلس الشيوخ إن ارتداء الكمامة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، سيكون إجباريا في كل الأماكن العامة المغلقة في البلاد اعتبارا، من بداية الأسبوع المقبل.

وتشمل الأماكن العامة المغلقة المحلات التجارية، والمطاعم، والمكتبات، ومكاتب العمل الحكومية، إذ قال كاستيكس “اعتبارا من الأسبوع المقبل” في كل الأماكن المغلقة، التي تستقبل جمهورا “خصوصا المحلات التجارية”.

وكانت الحكومة تنوي فرض ارتداء الكمامات، بداية شهر غشت المقبل، لكنها أرتأت تقديم الموعد بعد وجود شهادات على عودة الإصابات بمرض كوفيد-19، وقال كاستيكس: “كنا ننوي فرض ذلك اعتبارا من الأول من غشت، لكني أدركت أن هذا الموعد متأخر، لذلك سيدخل المرسوم حيز النفاذ، الأسبوع المقبل”، وأكد أن “وضع الكمامات يشكل مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي إجراء فعالا للوقاية والحماية”.

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وأضاف كاستكس أنه “في المكاتب التي توصف بالمهنية يفترض تطوير الإجراءات الصحية، التي تحكم النشاطات المعنية”.

وكان إعلان الرئيس، إيمانويل ماكرون، في 14 يوليوز عن فرض وضع كمامات في “الأماكن العامة المغلقة”، اعتبارا من الأول من غشت، قد أثار ارتياحا لدى الذين يدعون إلى ذلك، وطالبوا بتطبيقه فورا بما في ذلك أماكن العمل.