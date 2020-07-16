أعلنت مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية في إقليم بني ملال إعادة فتح 29 مسجدا لأداء الصلوات الخمس وسط فرح كبيرة للمصلين. وعبر عدد من المواطنين في مسجد “المصلى” في حي سي سالم في بني ملال، عن فرحتهم بفتح المساجد مرة أخرى، بعد إغلاقها، بسبب جائحة كورونا.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أشهر من الإغلاق.. فتح المساجد في بني ملال بإجراءات احترازية وفرحة كبيرة لدى المصلين – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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