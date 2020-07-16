كورونا في الضفة: وفاتان في نابلس والخليل وتأجيل افتتاح العام الدراسيّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت محافظتا نابلس والخليل في الضفة الغربية المحتلّة، وفاتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مساء اليوم، الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وفاة شخصين (61 و63 عاما) من دير الحطب بنابلس، ومدينة الخليل، متأثرين بإصابتهما بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، أن حصيلة الوفيات بالفيروس في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ارتفعت إلى 52 وفاة.

الطواقم العاملة في مستشفي دورا الحكومي (وفا)

تأجيل افتتاح العام الدراسيّ

على صلة، قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، إن "الوضع الصحي في كافة المحافظات صعب بسبب انتشار وباء فيروس "كورونا"، وهناك تقديرات أن يزداد الوضع سوءا خلال الشتاء، وعلى إثر ذلك أجلنا افتتاح العام الدراسي للمدارس للسادس من أيلول القادم لنرى أين سيتجه منحنى تفشي الفيروس".

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، وفدا من محافظة الخليل، بحضور وزيرَي العدل، محمد شلالدة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتـ إسحاق سدر.

وقال اشتية: "في ظل وقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي تواصلنا مع الأمم المتحدة وفوضناها لإدخال المنحتين الصينية والسعودية والتي تشمل معدات طبية، كما سترسل ألمانيا لنا 50 جهاز تنفس في القريب العاجل معظمها سنرسله الى الخليل".

وأكد اشتية أن "التحدي الأكبر الذي نواجهه في هذه الأزمة عدم التزام المواطنين بشكل كبير بشروط السلامة العامة"، داعيا كافة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره.

اشتية، خلال ترؤسه إدارة غرفة العمليات التي تشكلت خلال اجتماع لجنة الطوارئ العليا (وفا)

نَفيُ رفع توصيات بتمديد الإغلاق

وفي سياق ذي صلة، نفت وزارة الصحة، رَفعها لتوصيات إلى الحكومة، بتمديد الإغلاق 14 يوما إضافيا، ضمن إجراءات مكافحة الفيروس.

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وأضافت الوزارة في بيان، أن لجنة الوبائيات تعقد اجتماعات دورية لتقييم الوضع الوبائي، علمًا أن اللجنة اجتمعت يوم السبت الماضي، ورفعت توصياتها للجنة الطوارئ العليا، ولم تجتمع بعد ذلك.

وطالبت الوزارة، الجمهور ووسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، عدم تداول أي أخبار على لسان الوزارة دون التأكد من مصدرها وصحتها.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت، ف وقت سابق اليوم، عن وفاة مواطن ثالث خلال اليوم الأخير، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها صباح اليوم الخميس أن المتوفيان هما؛ مواطنة 83 عاما ومواطن 76 عاما من مدينة الخليل.

ويبلغ عدد الإصابات النشطة 6,619، وعدد حالات التعافي وصل إلى 1,487، بينما شخصت 17 حالة خطيرة موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وعلى صعيد انتشار الفيروس في محافظات الضفة، سجلت اليوم الخميس، عشرات الإصابات في بعض المنطق، وقال رئيس جهاز الطب الوبائي في محافظة طوباس، الدكتور قدري ضراغمة، إنه تم تسجيل 19 إصابة فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح أن 18 إصابة سجلت في منطقة وادي الفارعة وهم من المخالطين للمصاب الذي أكتشف يوم أمس الأربعاء، وإصابة واحدة جديدة سجلت في طوباس.

وتعمل طواقم الطب الوبائي على حصر المخالطين ورسم الخارطة الوبائية وأخذ عينات إضافية من المخالطين. وفي شمال الضفة الغربية، قرر محافظ جنين فجر اليوم، إغلاق قرية نزلة زيد قرب بلدة يعبد لمدة 24 ساعة ابتداء من منتصف الليلة الماضية، وذلك بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في القرية.

ولفت المحافظ إلى أنه سيعلن عن أية إجراءات لاحقة ستتخذ بناء على نتائج الفحوصات التي أجريت للمخالطين والمتوقع ظهورها في وقت لاحق اليوم.