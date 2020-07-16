بخلاف دول العالم: الصين تفتح دور السينما مجددا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الصين اليوم، الخميس، أنها ستعيد فتح معظم دور السينما اعتبارا من 20 تموز/ يوليو بعد إغلاقها لستة أشهر في إطار إجراءات صارمة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وانتظر ثاني أكبر سوق للسينما في العالم إجراءات تخفيف القيود، التي نفذت مع انخفاض حالات الإصابة بشدة منذ آذار/ مارس، وفتحت الكثير من المطاعم والمراكز التجارية أبوابها منذ شهور.

وقالت إدارة دور العرض السينمائية في بيان إن دور السينما في المناطق منخفضة المخاطر العمل ستستأنف العمل لكن القيود، التي تشمل الحد من عدد مرات عرض الفيلم وإلزام رواد السينما بوضع الكمامات، ستظل سارية فيما لن يتم فتح دور السينما في المناطق متوسطة وعالية الخطورة.

Advertisements

وقالت الحكومة إنه لا توجد أي منطقة في الصين الآن مصنفة على أنها عالية الخطورة لكن أربعة أحياء فقط في العاصمة بكين مصنفة متوسطة الخطورة.

وذكرت إدارة السينما أن على الدور التي ستستأنف العمل قصر الحضور على 30 في المئة من المعدل المعتاد وإبقاء مقاعد خالية بين المشاهدين الذين يتعين عليهم الحجز مسبقا وعدم جلب أي أغذية أو مشروبات.

وأغلقت دور السينما والمسرح أبوابها في نهاية كانون الثاني/ يناير حيث كانت الصين تكافح الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان في نهاية العام الماضي قبل أن ينتشر في أنحاء العالم ويؤدي لإصابة 14 مليون شخص ووفاة 583 ألفا.