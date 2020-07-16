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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: قادرون على الريادة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي والان مع التفاصيل
الخميس 16 يوليه 2020
قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي إننا قادرون على بلوغ موقع الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقال عبر تويتر: حضرت اليوم جانباً من مؤتمر عالم الذكاء الاصطناعي الثاني في دبي.أول فعالية عالمية تُقام في المنطقة مع نجاح جهود الإمارات ودبي في محاصرة كوفيد-19 إيذاناً بعودة الحياة لطبيعتها علينا مضاعفة العمل مع الحفاظ على سلامة الجميع لنكون مصدر إلهام للعالم لتخطي هذه المرحلة"
وأضاف :تابعت إطلاق عدد من المشاريع الطموحة في مجال سيعيد تشكيل ملامح حياة الناس وأسلوب معيشتهم حول العالم.. لدينا من الطاقات الشابة والعقول المبدعة ما يرسخ ثقتنا في قدرتنا على بلوغ موقع الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وتسخيره لخدمة أهدافنا الاستراتيجية.
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